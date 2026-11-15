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Nitra predstavila víťazný návrh novej multifunkčnej arény pod hradom
Architektonická súťaž bola dvojkolová.
Autor TASR
Nitra 15. novembra (TASR) - Mesto Nitra predstavilo víťazný architektonický návrh novej multifunkčnej arény pod hradom. V medzinárodnej architektonickej súťaži, do ktorej sa zapojilo 39 architektonických tímov z 11 krajín, uspel ateliér Chybík + Krištof, informoval primátor Nitry Marek Hattas.
Architektonická súťaž bola dvojkolová. Podľa hlavného architekta mesta Nitra Milana Csandu bolo do prvého kola prihlásených spolu 40 ateliérov, do výberového konania sa dostalo 39 ateliérov. Z nich odborná porota vybrala päť postupujúcich, ktoré predkladali samotný návrh. „Víťazný návrh prináša nielen architektonickú, ale aj urbanisticko-krajinársku kvalitu do územia, ktoré je pre nás veľmi cenné, veľmi významné. Dúfame, že sa nám podarí tento návrh dotiahnuť do reality,“ povedal Csanda.
Návrh počíta s hlavnou hokejovou halou, tréningovou halou a multifunkčným objektom. Ambíciou je prepojiť novú arénu na mestský park, športoviská a nábrežie rieky, skonštatoval Hattas. Nová aréna má priniesť do Nitry moderné zázemie pre extraligový hokej, ďalšie halové športy aj kultúrne podujatia.
Multifunkčnú arénu majú tvoriť tri samostatné objekty, ktoré budú navonok pôsobiť ako jeden funkčný celok. Najväčším objektom bude oválna hlavná aréna s navrhovanou kapacitou 5558 divákov. Doplní ju tréningová hala s vlastnou ľadovou plochou a tretí multifunkčný objekt, v ktorom sa počíta s reštauráciou, hotelom a telocvičňou.
Všetky tri pavilóny budú prevádzkovo a technicky prepojené prostredníctvom spoločného podzemného zázemia. Hlavná hala má mať presklené prízemie otvorené smerom k parku a vstupnému námestiu. Dianie vnútri tak bude viditeľné aj z verejného priestoru. Dôležitou súčasťou návrhu je aj možnosť flexibilne meniť usporiadanie hlavnej haly podľa typu podujatia, čo umožní organizovať aj ďalšie športové súťaže, koncerty a kultúrne podujatia.
V ďalšej etape realizácie projektu čakajú mesto rokovania s víťazným ateliérom, dopracovanie architektonického riešenia a ďalšie kroky projektovej prípravy. Samostatnou a zásadnou témou bude zabezpečenie financovania, ktoré nebolo predmetom architektonickej súťaže, skonštatoval Hattas. „Pri projekte takéhoto rozsahu bude nevyhnutná spolupráca viacerých partnerov - mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja, štátu, športových zväzov a ďalších subjektov,“ povedal.
Architektonická súťaž bola dvojkolová. Podľa hlavného architekta mesta Nitra Milana Csandu bolo do prvého kola prihlásených spolu 40 ateliérov, do výberového konania sa dostalo 39 ateliérov. Z nich odborná porota vybrala päť postupujúcich, ktoré predkladali samotný návrh. „Víťazný návrh prináša nielen architektonickú, ale aj urbanisticko-krajinársku kvalitu do územia, ktoré je pre nás veľmi cenné, veľmi významné. Dúfame, že sa nám podarí tento návrh dotiahnuť do reality,“ povedal Csanda.
Návrh počíta s hlavnou hokejovou halou, tréningovou halou a multifunkčným objektom. Ambíciou je prepojiť novú arénu na mestský park, športoviská a nábrežie rieky, skonštatoval Hattas. Nová aréna má priniesť do Nitry moderné zázemie pre extraligový hokej, ďalšie halové športy aj kultúrne podujatia.
Multifunkčnú arénu majú tvoriť tri samostatné objekty, ktoré budú navonok pôsobiť ako jeden funkčný celok. Najväčším objektom bude oválna hlavná aréna s navrhovanou kapacitou 5558 divákov. Doplní ju tréningová hala s vlastnou ľadovou plochou a tretí multifunkčný objekt, v ktorom sa počíta s reštauráciou, hotelom a telocvičňou.
Všetky tri pavilóny budú prevádzkovo a technicky prepojené prostredníctvom spoločného podzemného zázemia. Hlavná hala má mať presklené prízemie otvorené smerom k parku a vstupnému námestiu. Dianie vnútri tak bude viditeľné aj z verejného priestoru. Dôležitou súčasťou návrhu je aj možnosť flexibilne meniť usporiadanie hlavnej haly podľa typu podujatia, čo umožní organizovať aj ďalšie športové súťaže, koncerty a kultúrne podujatia.
V ďalšej etape realizácie projektu čakajú mesto rokovania s víťazným ateliérom, dopracovanie architektonického riešenia a ďalšie kroky projektovej prípravy. Samostatnou a zásadnou témou bude zabezpečenie financovania, ktoré nebolo predmetom architektonickej súťaže, skonštatoval Hattas. „Pri projekte takéhoto rozsahu bude nevyhnutná spolupráca viacerých partnerov - mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja, štátu, športových zväzov a ďalších subjektov,“ povedal.