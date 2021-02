Nitra prenajme nevyužívané kino Lipa, vráti sa doň kultúra

Nitra 14. februára (TASR) – Mesto Nitra prenajme bývalé kino Lipa súkromnej spoločnosti Produkčná Jednotka. Firma už niekoľko rokov organizuje v Nitre kultúrne podujatia a koncerty. Vlani, počas koronakrízy, prišla o prenájom pôvodných priestorov a hrozilo, že svoju činnosť bude musieť ukončiť.



Priestory prenajme mesto firme priamo, bez predchádzajúcej verejnej obchodnej súťaže (VOS). Ako o prípade hodnom osobitného zreteľa o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Viacerí z nich pripomenuli, že sa tak po dlhých rokoch vráti do nevyužívaných priestorov kina opäť kultúra.



Mesto sa pokúša bývalú kinosálu so zázemím predať prostredníctvom VOS už niekoľko rokov. Vážny záujem však neprejavil nikto. Radnica preto nechcela riskovať, že priestory budú ďalej chátrať. „Ja som hlasoval za priame rokovanie so záujemcom o prenájom z dvoch dôvodov. Dôvod číslo jedna je, že nikto sa za niekoľko rokov neprihlásil a nemal záujem o kultúrne využitie bývalého kina Lipa. Myslím, že tento kultúrny stánok by sa mal vrátiť svojmu účelu. Druhý dôvod bol ten, že o prenájom požiadali ľudia, ktorí kultúru robiť vedia a dokázali to niekoľkoročným pôsobením. Sám som sa zúčastnil na viacerých podujatiach, ktoré organizovali a boli naozaj na vysokej profesionálnej úrovni. Preto sa neobávam toho, že by tento priestor zneužili,“ povedal mestský poslanec Ján Greššo.



Rovnaký názor má aj poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová. „Minimálne desať rokov, naprieč politickým spektrom, mal každý jeden kandidát na mestského poslanca vo svojom volebnom programe, že vráti kultúru do kina Lipa. Za desať rokov sa to nepodarilo. Preto som za to, aby sme šli do priameho prenájmu,“ skonštatovala.



Nitriansky primátor Marek Hattas ocenil, že má mesto po dlhých rokoch záujemcu, ktorý má podľa jeho slov dobré a nespochybniteľné referencie a jasnú históriu. „Ak by sme sa bavili o majetku, ktorý ideme prenajímať komerčne, alebo je možné jeho široké využitie, tak by som sa vždy priklonil k VOS. Pri tomto špecifickom prípade mi je ale oveľa bližšie, aby sme to urobili 'napriamo'. Tento záujemca pôsobí v Nitre dlhodobo a nie je absolútne rozpor o tom, akú kvalitu prináša. Teraz sme na dobrej ceste pomôcť kultúre a zároveň zveľadiť kino Lipa,“ zdôraznil Hattas.