Pri mestskej tržnici stoja nové hodiny, nahradili pôvodné reklamné

Nitra 6. októbra (TASR) – Mesto Nitra inštalovalo v centre pri mestskej tržnici nové hodiny. Presný čas, dátum aj teplotu si od utorka môžu ľudia overiť na rovnakom mieste, na akom stáli 17 rokov pôvodné hodiny s reklamnou plochou. Tie mali povolenie do januára 2018, následne sa mesto rozhodlo osadiť nové hodiny bez reklám, informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Do súťaže na dodanie nových hodín sa prihlásili tri firmy, cena analógových hodín dosiahla 6912 eur s DPH. Sú orientované na všetky štyri svetové strany. Číselníky sa v nočných hodinách automaticky podsvietia. Hodiny majú autonómne riadenie so synchronizáciou presného času.



Pôvodné hodiny boli súčasťou reklamnej stavby. Majiteľ ich odmietal odstrániť, hoci na pozemkoch mesta boli umiestnené iba ako dočasná stavba. Reklamu si z miesta demontoval až na jeseň minulého roka.



„V centre Nitry tak máme opäť klasické hodiny, ktoré zapadnú do okolia a nepôsobia rušivo. Hodiny vychádzajú z pôvodného historického umiestnenia, no tentoraz sú bez zbytočného vizuálneho smogu. V spolupráci s výborom mestskej časti Staré Mesto a s útvarom hlavného architekta sme osadením hodín vyhoveli požiadavkám obyvateľov, ktorým na tomto mieste chýbali,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.