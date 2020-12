Nitra pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtu počíta aj s úverom

Nitra 10. decembra (TASR) – Mesto Nitra bude na budúci rok hospodáriť so sumou 88.353.260 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý mestskí poslanci schválili vo štvrtok.



V rámci bežného rozpočtu so sumou vyše 74 miliónov eur počíta mesto s prebytkom takmer tri milióny eur. Prebytok takmer 6,4 milióna eur chce magistrát dosiahnuť aj v rámci rozpočtu finančných operácií. Z týchto prebytkov bude následne vykrytý schodok vyše 9,3 milióna eur v kapitálovom rozpočte. „Rozpočet mesta Nitra na rok 2021 je tak navrhnutý ako vyrovnaný,“ skonštatovala hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová. Ako pripomenula, do príjmov mestského rozpočtu je zaradený aj deväťmiliónový úver určený na investície a vyše štvormiliónový kontokorentný úver, ktorým chce mesto zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu.



Počas diskusie niektorí mestskí poslanci rozpočet kritizovali. Poslanec Miroslav Gut navrhoval, aby sa z rokovania zastupiteľstva stiahol. „Berieme si úvery, aby sme mali vyrovnaný rozpočet a projektujeme tu peniaze, ktoré nemáme,“ pripomenul. Súhlasil s ním aj poslanec Peter Oremus. „Šafárenie v rámci mesta je také závažné, že aby sa zabezpečil vyrovnaný rozpočet, musia sa využívať úvery a aj tak chýbajú vo výdavkoch mnohé položky. Nie sú tam žiadne dotácie. Mal by sa vrátiť na dopracovanie,“ skonštatoval Oremus.



Poslanec Ján Greššo kritizoval skutočnosť, že sa do rozpočtu neodstali žiadne mestské dotácie. Tie by podľa mesta mali byť vyplatené až z prebytku hospodárenia za rok 2020. „Takáto situácia ešte v Nitre nebola. V týchto časoch musí práve samospráva podporiť často neziskové organizácie, ktoré sa venujú športu či kultúre,“ skonštatoval. Na jeho návrh preto poslanci zaviazali mestský úrad, aby bola vypracovaná dotačná schéma, v rámci ktorej by v januári 2021 mali dostať športové kluby dotáciu 600.000 eur, na kultúru, kreatívny priemysel a pamiatky má ísť 170.000 eur, na sociálnu oblasť 30.000 eur, na cestovný ruch 20.000 eur a na neformálne vzdelávanie 15.000 eur.