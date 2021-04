Nitra prichádza pre nesčítaných obyvateľov o státisíce eur

Nitra 29. apríla (TASR) – Nitrianska radnica pokračuje v kampani, v ktorej vyzýva ľudí, aby sa zapojili do aktuálneho sčítania obyvateľov. Doteraz sa k Nitre prihlásilo 86,36 percenta ľudí. Ďalší tak môžu urobiť počas asistovaného sčítania, ktoré sa začína v pondelok 3. mája.



Podľa primátora Mareka Hattasa má Nitra podľa sčítania spred desiatich rokov 79.000 obyvateľov, no v skutočnosti ich v meste žilo takmer 82.000. „Treba si uvedomiť, že na základe výsledkov zo sčítania potom posiela štát mestám a obciam na podielových daniach oveľa menej peňazí, ako by mal. Pretože sa podielové dane pre mestskú kasu na základe týchto údajov počítajú nasledujúcich desať rokov, prišla Nitra za toto obdobie pre nesčítaných obyvateľov o milióny eur,“ skonštatoval primátor.



Ako pripomenul, najaktuálnejšie štatistiky hovoria o rozdiele 1771 osôb medzi evidenciou Ministerstva financií SR a evidenciou Mestského úradu v Nitre. „Podielové dane na tento rok činia 427 eur na osobu. Nitra tak príde len v roku 2021 o 757.457 eur,“ vysvetlil Hattas.



Mesto preto vyzýva obyvateľov, ktorí sa nezapojili do elektronického sčítania, aby využili možnosť sčítať sa asistovane prostredníctvom stacionárnych asistentov na mestskom úrade alebo mobilných asistentov, ktorí občanov na požiadanie navštívia doma. „Asistované sčítanie sa uskutočňuje od 3. mája do 13. júna. Obyvatelia môžu využiť jednu z dvoch možností. Splnia si tak zákonom stanovenú povinnosť a vyhnú sa pokute do výšky 250 eur,“ doplnil hovorca mesta Tomáš Holúbek.