Prímestské spoje Nitry budú premávať v režime letné prázdniny

Nitra 8. februára (TASR) – Spoločnosť Arriva upozorňuje cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v okrese Nitra a Zlaté Moravce na zmenu režimu prevádzky od utorka. Spoje mali od pondelka nabehnúť na prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v režime pracovný deň so školským vyučovaním.



„Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s rozhodnutím regionálnych hygienikov o neotvorení školských zariadení v okrese Nitra a Zlaté Moravce bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 9. februára až do odvolania premávať v týchto okresoch v režime letné prázdniny," upozorňuje dopravca.



Prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v okrese Topoľčany sa nemení. Od pondelka je v platnosti režim pracovný deň so školským vyučovaním.