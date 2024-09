Nitra pripravila memorandum o spolupráci týkajúce sa výstavby štadióna

Nitra 24. septembra (TASR) - Mesto Nitra by malo uzavrieť memorandum o spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a HK Nitra týkajúce sa výstavby športového areálu Sihoť. Skupina poslancov pripravila návrh spolupráce pri realizácii investičného zámeru a memoranda o spolupráci, ktoré bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom najbližšom zasadnutí.



Ako uvádzajú poslanci v materiáli predloženom na rokovanie, zámerom spolupráce je podpora vybudovania multifunkčnej športovej infraštruktúry regionálneho významu pre profesionálnych, amatérskych a voľnočasových športovcov.



HK Nitra opakovane prejavil záujem vybudovať na území mesta nový športový komplex. Mestskí poslanci v júni tohto roka schválili požiadavku, aby nitriansky mestský úrad spracoval podklady na realizáciu investičného zámeru budovania nového zimného štadióna.



Súčasťou podkladov malo byť spracovanie projektového zámeru investičnej prípravy a realizácie stavby nového zimného štadióna, spracovanie návrhu záujmového územia v alternatívach na účely prípadného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov tvoriacich záujmové územie pre nový zimný štadión, spracovanie návrhu memoranda o spolupráci pri realizácii investičného zámeru realizácie výstavby nového zimného štadióna medzi Mestom Nitra a hokejovým klubom HK Nitra, a na tieto účely oslovenie aj ďalších strategických partnerov. Spracovaný mal byť aj návrh rozpočtového opatrenia na krytie výdavkov na projektovú prípravu nového zimného štadióna potrebnú pre rok 2024, ktorý mal byť predložený na rokovanie zastupiteľstva.



Podľa poslancov vedenie mesta medializovalo informáciu, že sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja, na ktorom zúčastnené strany prejavili vôľu aktívne spolupracovať najmä na projektovej a odbornej príprave výstavby nového zimného štadióna v Nitre tak, aby predstavoval uskutočniteľný a udržateľný projekt. "K inému plneniu uznesenia doteraz neprišlo, preto sa z iniciatívy poslancov uskutočnili vzájomné pracovné rokovania s hlavnými partnermi zámeru," uvádza sa v zámere. Súčasne poslanci spracovali návrh memoranda a prerokovali ho so zástupcami hokejového klubu a s Nitrianskym samosprávnym krajom.



Uzatvorenie memoranda nebude mať priamy finančný dosah na rozpočet mesta alebo na majetok mesta. V prípade vyžiadanej alebo očakávanej finančnej spoluúčasti mesta alebo majetkovej účasti na zámere sledovanom memorandom bude každá takáto účasť mesta predmetom osobitného schvaľovania mestským zastupiteľstvom.