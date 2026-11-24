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Nitra pripravuje obnovu zastávok MHD
Celkové náklady na úvodnú etapu sú v hodnote viac ako 589.000 eur. Podstatnú časť z nich chce mesto financovať z fondov Európskej únie.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje obnovu 11 autobusových zastávok. Aktuálne pracuje na prvej etape prác, ktorá zahŕňa obnovu dvoch objektov na Hviezdoslavovej a jedného na Štúrovej ulici.
Celkové náklady na úvodnú etapu sú v hodnote viac ako 589.000 eur. Podstatnú časť z nich chce mesto financovať z fondov Európskej únie. „Cieľom projektu je obnovenie poškodených a nevyhovujúcich zastávok. Budú s bezbariérovým prístupom a vyšším komfortom pri nástupe do autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Podľa potreby budú posunuté, vymenené, alebo doplnené prístrešky, ktoré poskytujú ochranu pred nepriaznivým počasím,“ informoval mestský úrad.
Nové zastávky budú mať takzvaný kasselský obrubník. „Jeho zaoblenie nepoškodzuje pneumatiky a umožňuje autobusom zastaviť čo najbližšie k nástupnej hrane. Obrubník tak zaisťuje optimálnu výšku nástupišťa, ktoré je najbližšie k úrovni podlahy nízkopodlažných autobusov. Zabezpečuje komfort pri nástupe najmä pre osoby so zníženou pohyblivosťou, seniorom i cestujúcim s kočíkom. Zároveň sa tak urýchli výstup a nástup ostatných cestujúcich,“ doplnil mestský úrad.
Celkové náklady na úvodnú etapu sú v hodnote viac ako 589.000 eur. Podstatnú časť z nich chce mesto financovať z fondov Európskej únie. „Cieľom projektu je obnovenie poškodených a nevyhovujúcich zastávok. Budú s bezbariérovým prístupom a vyšším komfortom pri nástupe do autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Podľa potreby budú posunuté, vymenené, alebo doplnené prístrešky, ktoré poskytujú ochranu pred nepriaznivým počasím,“ informoval mestský úrad.
Nové zastávky budú mať takzvaný kasselský obrubník. „Jeho zaoblenie nepoškodzuje pneumatiky a umožňuje autobusom zastaviť čo najbližšie k nástupnej hrane. Obrubník tak zaisťuje optimálnu výšku nástupišťa, ktoré je najbližšie k úrovni podlahy nízkopodlažných autobusov. Zabezpečuje komfort pri nástupe najmä pre osoby so zníženou pohyblivosťou, seniorom i cestujúcim s kočíkom. Zároveň sa tak urýchli výstup a nástup ostatných cestujúcich,“ doplnil mestský úrad.