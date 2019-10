Nitra pripravuje od januára zmenu parkovacej politiky v centre mesta

Nitra 29. októbra (TASR) – Mesto Nitra pripravuje zmenu parkovacej politiky. Po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom by zmeny v centre Nitry mali platiť už od začiatku budúceho roka, spustenie rezidentského parkovania na sídliskách je plánované od roku 2021, informovalo vedenie mesta.



Najväčším problémom centra mesta sú dnes podľa zástupcov samosprávy parkovacie karty, ktorých vydalo mesto v posledných rokoch príliš veľa, boli lacné a dostupné komukoľvek. Vyznačených parkovacích miest v centre mesta je 1902, ku koncu septembra tohto roka bolo vydaných 2689 parkovacích kariet. Podľa prepočtov samosprávy zaplatili držitelia najdrahších ročných parkovacích kariet za celý deň parkovania necelých 80 centov, ak mal rok 220 pracovných dní. Držiteľ zamestnaneckých parkovacích kariet zaplatil za celodenné státie v centre mesta v prepočte zhruba 30 centov na deň.



Podľa štatistiky je až 75 percent parkovacích miest v centre mesta obsadených autami, ktoré tam stoja dlhšie ako dve hodiny. Podľa zástupcov mesta je tento stav neudržateľný. Zamestnanecké a voľné parkovacie karty v prípade odsúhlasenia poslancami skončia, čo bude mať pozitívny dopad na tých, ktorí v meste parkujú krátkodobo. Parkovacie karty neprestanú platiť zo dňa na deň, Ich platnosť bude dobiehať postupne do konca roka 2020. Parkovacie karty zostanú len rezidentom bývajúcim v centre mesta a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom.



Nová parkovacia politika počíta aj so zjednotením platieb prostredníctvom SMS a v parkovacích automatov. Úpravou prejdú aj poplatky za parkovné. Konkrétne sumy sú zatiaľ predmetom rokovaní, no mesto Nitra počíta, že výber parkovného sa zvýši. Mesto zriadi fond mobility a financie získané z parkovného pôjdu výlučne na jeho účely. Z tohto fondu bude 70 percent prostriedkov určených na vytváranie nových parkovacích miest a zvyšok na budovanie dopravnej infraštruktúry.