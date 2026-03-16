Nitra pripravuje oslavu druhého výročia obnovy Starého parku
Obnova Starého parku v Nitre bola ukončená v roku 2024 a stála viac ako šesť miliónov eur.
Autor TASR
Nitra 16. marca (TASR) - Mesto Nitra pripravuje oslavy druhého výročia obnovy Starého parku pod Nitrianskym hradom. Radnica zverejnila výzvu, aby sa do príprav programu zapojili organizácie, spolky, kluby, záujmové skupiny i komunitné iniciatívy. Ako informoval mestský úrad, podujatie sa bude konať 31. mája popoludní. Návštevníkom parku ponúkne hry, zábavu, rôzne vystúpenia a inšpiratívne aktivity pre deti.
„Ak chce niekto pripraviť workshop, vystúpenie alebo stanovište pre deti, budeme veľmi radi, ak sa zapojí a pomôže nám vytvoriť pestrý a nezabudnuteľný program. Prihlásiť sa dá prostredníctvom elektronického dotazníka. Uzávierka prihlášok je 12. apríla,“ uviedla radnica.
Obnova Starého parku v Nitre bola ukončená v roku 2024 a stála viac ako šesť miliónov eur. Väčšinu nákladov mesto hradilo z európskych fondov. Autorom architektonického riešenia aj projektu je Ateliér Krejčiříkovi.
Park získal v roku 2024 Cenu za nápaditý architektonický koncept v rámci súťaže Stavba roka. Vlani dostal aj titul Park roka 2025 ako najvyššie ocenenie v súťaži, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Tento rok bol park nominovaný na medzinárodné ocenenie BIG SEE Make Sense Awards. Podľa primátora Mareka Hattasa ide o prestížnu cenu, ktorou sa každoročne oceňujú výnimočné architektonické a krajinárske projekty z celej Európy a sveta.
