Nitra pripravuje predĺženie pešej zóny na Štefánikovej triede

Na archívnej snímke Štefánikova ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Súčasťou projektu je revitalizácia spevnených plôch.

Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Mesto Nitra chce predĺžiť pešiu zónu v centre na Štefánikovej triede. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na zhotovenie stavby. Predpokladaná hodnota diela je 593.523 eur, projekt chce mesto financovať z vlastných finančných prostriedkov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 14. apríla.

Riešené územie je situované na Štefánikovej triede 60. Zo severu je ohraničené komunikáciou Farská, z východnej strany komunikáciou Štefánikova trieda, z južnej strany Triedou Andreja Hlinku a zo západu stavebnými objektmi určenými pre administratívu, obchod a služby. V lokalite sa uskutočnila rekonštrukcia objektu nákupného centra a vedľajšieho objektu. Celková plocha riešeného územia je spolu 2033 štvorcových metrov.

Súčasťou projektu je revitalizácia spevnených plôch. Pôvodné asfaltové vrstvy vymenia za vodopriepustnú žulovú a betónovú dlažbu. Priestory doplnia o nové prvky drobnej architektúry ako parkové lavičky, dizajnové sedenie, odpadkové koše, stojany na bicykle a zahradzovacie stĺpiky. Projekt zahŕňa aj sadovnícke úpravy.
