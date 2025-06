Nitra pripravuje projekt modernizácie verejnej dopravy

Nitra 10. júna (TASR) - Mesto Nitra pripravuje modernizáciu verejnej osobnej dopravy. Ako informovala radnica, výška maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt je takmer päť miliónov eur. Magistrát chce financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko.



Cieľom projektu je vytvorenie uceleného dopravného systému. Ten bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy v Nitre pri prejazdoch križovatiek riadených svetelnou signalizáciou. „Budú na križovatkách uprednostňované. Radič signalizácie bude o blížiacom sa vozidle verejnej dopravy vedieť a v čo najkratšom možnom čase preň spustí zelený signál, prípadne ho predĺži až do prejazdu vozidla. Projekt počíta s napojením všetkých radičov signalizácie na novú modernú dopravno-riadiacu centrálu,“ konštatuje sa v materiáli, ktorý na svojom májovom rokovaní schválili mestskí poslanci.



Súčasťou modernizácie dopravy majú byť aj informačné panely, ktoré budú vodičom vstupujúcim do mesta poskytovať údaje o dojazdových časoch a upozornia ich aj na dopravné obmedzenia alebo nebezpečné situácie. „Dáta získane z monitoringu dopravy by mali byť súčasťou komplexného prehľadu, ktorý poskytne údaje o celkovej dopravnej situácii. Prístupné budú v prvom rade organizáciám, ktoré majú v správe infraštruktúru mesta v podobe dispečerského rozhrania. Zároveň budú k dispozícii aj obyvateľom v podobe online portálu a mobilnej aplikácie,“ doplnil mestský úrad.