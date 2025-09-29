< sekcia Regióny
Nitra pripravuje projekt na výstavbu vysokokapacitných športovísk
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje projekt zameraný na výstavbu vysokokapacitných cvičísk pre verejnosť. Ako informovala, na projekt financovaný z Programu Slovensko chce získať takmer 326.000 eur. Spolufinancovanie z mestského rozpočtu má byť v hodnote viac ako 26.000 eur.
V prípade, že mesto bude so svojou žiadosťou o financie úspešné, nové športoviská vybuduje na základných školách (ZŠ) kráľa Svätopluka, Škultétyho, Tulipánová a Fatranská. „Novovybudované workoutové ihriská budú slúžiť ako priestor na športovú, rekreačnú a záujmovú činnosť verejnosti,“ uviedol mestský úrad.
Podľa magistrátu bude mať využívanie workoutových ihrísk miestnou komunitou hneď niekoľko dôležitých prínosov. „Vytvorí sa priestor pre rôzne pohybové aktivity, zlepší sa zdravie, fyzická kondícia i psychická pohoda obyvateľov. Zároveň sa podporí sociálna interakcia medzi ľuďmi rôzneho veku, pohlavia, národnosti alebo záujmov,“ doplnila radnica.
