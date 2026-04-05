< sekcia Regióny
Nitra pripravuje projekt na zber, analýzu a prepájanie dát
Autor TASR
Nitra 5. apríla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt na zbieranie, prepojenie a analýzu dát. Ako uviedla radnica, cieľom je pomocou rôznych zariadení, snímačov a senzorov zbierať údaje o javoch z okolia. Tie sa následne budú prenášať do digitálneho prostredia na ich komplexné spracovanie a ďalšie využitie.
Výsledkom analýzy dát budú podklady pre rozhodovanie, plánovanie alebo správu územia. Projekt v hodnote viac ako 2,7 milióna eur chce mesto financovať predovšetkým zo zdrojov Európskej únie. „Spolufinancovanie je vo výške osem percent z celkových oprávnených výdavkov, v maximálnej výške 217.413,13 eura,“ informoval mestský úrad.
Súčasťou projektu je napríklad budovanie kamerových systémov, inštalácia nových svetelných bodov a verejného osvetlenia. „Pôjde o súčasť integrovaného systému, ktorý môže pomáhať pri prevencii kriminality v rizikových lokalitách,“ priblížila radnica.
Zbieranie, prepájanie a analýza dát môžu podľa magistrátu pomáhať aj v sociálnej oblasti, pri osvete či zabezpečení promptného prístupu k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov. „Jedným z cieľov projektu je aj zvyšovanie schopnosti samosprávy predchádzať polarizácii a nárastu extrémizmu v spoločnosti a tiež reagovať na nebezpečné sociálno-patologické javy,“ doplnil mestský úrad.
