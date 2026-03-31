Nitra pripravuje rekonštrukciu Hollého ulice
Projekt rieši rekonštrukciu Hollého ulice od križovatky so Štúrovou ulicou až po most nad železničnou traťou.
Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu a reorganizáciu Hollého ulice, radnica už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 1.796.854,06 eura.
Projekt rieši rekonštrukciu Hollého ulice od križovatky so Štúrovou ulicou až po most nad železničnou traťou. „Navrhovaná vozovka sa napojí na existujúce šírkové usporiadanie. Zároveň sa realizujú práce na chodníkoch a zástavke MHD. Počíta sa aj s novým mobiliárom, vegetačnými úpravami a s vybudovaním nových uličných vpustí kanalizácie,“ konštatuje sa v opise zákazky.
V rámci rekonštrukcie bude nutné na Hollého ulici realizovať aj prekládku a úpravu vodovodov. Zároveň sa tu doplní verejné osvetlenie nových priechodov pre chodcov. „Pri cestnej svetelnej signalizácii na Štúrovej ulici bude potrebné rozšíriť existujúci priechod pre chodcov a vymeniť signalizačné zariadenia. Vynútenou investíciou sú aj preložky a ochrana inžinierskych sietí,“ doplnil mestský úrad.
Projekt rieši rekonštrukciu Hollého ulice od križovatky so Štúrovou ulicou až po most nad železničnou traťou. „Navrhovaná vozovka sa napojí na existujúce šírkové usporiadanie. Zároveň sa realizujú práce na chodníkoch a zástavke MHD. Počíta sa aj s novým mobiliárom, vegetačnými úpravami a s vybudovaním nových uličných vpustí kanalizácie,“ konštatuje sa v opise zákazky.
V rámci rekonštrukcie bude nutné na Hollého ulici realizovať aj prekládku a úpravu vodovodov. Zároveň sa tu doplní verejné osvetlenie nových priechodov pre chodcov. „Pri cestnej svetelnej signalizácii na Štúrovej ulici bude potrebné rozšíriť existujúci priechod pre chodcov a vymeniť signalizačné zariadenia. Vynútenou investíciou sú aj preložky a ochrana inžinierskych sietí,“ doplnil mestský úrad.