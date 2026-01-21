< sekcia Regióny
Nitra pripravuje rekonštrukciu materskej školy v Horných Krškanoch
Autor TASR
Nitra 21. januára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu a rozšírenie kapacít materskej školy v mestskej časti Horné Krškany. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.180.632 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 2. februára 2026.
Projekt rekonštrukcie a rozšírenia kapacít materskej školy v Horných Krškanoch je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy materskej školy prostredníctvom komplexnej obnovy objektu bývalého štátneho archívu. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšenie vnútorného prostredia a rozšírenie kapacít materskej školy na 80 detí.
Súčasťou rekonštrukčných prác bude zateplenie obvodového plášťa, strechy a podláh, výmena výplní otvorov za energeticky úsporné, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia vzduchotechniky s rekuperáciou a využitie obnoviteľných zdrojov energie.
Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu technických rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky a dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu je dopojenie na potrebné inžinierske siete, vybudovanie parkoviska, rekonštrukcia miestnej cesty a chodníka, protihluková stena, oplotenie, dažďová kanalizácia striech a spevnených plôch, detské ihrisko a vegetačné úpravy.
