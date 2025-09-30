< sekcia Regióny
Nitra pripravuje rekonštrukciu Materskej školy Alexyho
Komplexnou obnovou prejde strešný plášť MŠ, ktorý dostane nové tepelno-izolačné vrstvy i hydroizoláciu.
Autor TASR
Nitra 30. septembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) Alexyho. Ako informovala radnica, súčasťou projektu v hodnote takmer 345.000 eur bude zateplenie oboch pavilónov škôlky a vodozádržné opatrenia.
Komplexnou obnovou prejde strešný plášť MŠ, ktorý dostane nové tepelno-izolačné vrstvy i hydroizoláciu. „Pri úprave vzhľadu fasády dôjde k stavebným úpravám strechy. Okrem výmeny oplechovania atiky dôjde aj k rekonštrukcii bleskozvodu vrátane uzemnenia,“ konštatuje sa v zadaní projektu.
Projekt počíta aj so zateplením plášťa pavilónov MŠ, novú podobu dostane i fasáda budov. „V rámci vodozádržných opatrení pribudne v škôlke aj nová dažďová nádrž. Bude sa využívať na zachytávanie a následné využitie dažďových vôd na polievanie areálu škôlky,“ doplnil magistrát.
