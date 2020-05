Nitra pripravuje revitalizáciu lesíka Borina

Nitra 3. mája (TASR) - Lesík Borina stojaci neďaleko najväčšieho nitrianskeho sídliska Klokočina čaká v druhej polovice roka revitalizácia. V budúcnosti sa z Boriny stane miesto určené na šport a rekreáciu.



Už dnes tadiaľto vedia nová cyklotrasa. Postupne sa lesík zmení na oddychový areál s detským ihriskom a telocvičnou v prírode. „Projekt revitalizácie mestského lesa získal finančnú podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Verejné obstarávanie je vo finále,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek. Ak pôjde všetko hladko, projekt by mohol byť realizovaný v priebehu augusta až novembra tohto roka.



Okrem úpravy porastov drevín a náletových kríkov tu chce mesto vykonať aj viaceré stavebné úpravy chodníkov, pribudnú aj prvky urbánneho dizajnu. Revitalizovať sa nebude celý lesný porast, ale len pozemky, ktoré patria mestu, teda juhovýchodná časť lesa smerom k mestskej časti Čermáň.



Verejnosť sa môže tešiť na telocvičňu v prírode, piknikovú lúku s altánkom i náučný chodník s „bránou času“. „Temenu kopca bude dominovať plastika pamätníka obdobia protitureckých a stavovských vojen. Pripomenie históriu Boriny, ktorá bola v minulosti Šibeničným vrchom a miestom popráv opradeným tajomstvami. Autorom projektu je krajinný a záhradný architekt Zoltán Balko,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Ako doplnila, súčasťou projektu bude aj nové verejné osvetlenie, chodníky, zeleň, prvky na cvičenie, ohnisko, altánok, informačná tabuľa, lavičky a ďalší mobiliár. „Na detskom ihrisku pre deti od troch do 14 rokov bude postavená drevená zostava na preliezanie so sieťami. Počíta sa s výsadbou 15.000 sadeníc,“ povedala Synaková.



Na revitalizáciu Boriny získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 150.533,42 eur. Mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním vo výške 7526,67 eur. „Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť. Slúžiť bude na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu. Zároveň bude prezentovať jedinečný úsek dejín mesta, ktorý sa viaže k priestoru z obdobia tureckých vojen 15. až 17. storočia,“ dodal Holúbek.