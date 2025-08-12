< sekcia Regióny
Nitra pripravuje revitalizáciu dvoch vnútroblokov na sídliskách
Diskusie s obyvateľmi domov v okolí vnútroblokov prebiehali vlani na jeseň.
Autor TASR
Nitra 12. augusta (TASR) - Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu vnútroblokov na Ďumbierskej ulici na sídlisku Chrenová a na Bizetovej ulici na sídlisku Klokočina. Podľa radnice ide o prvé projekty, pri ktorých sú spolutvorcami aj samotní obyvatelia, ktorí na uliciach žijú.
Diskusie s obyvateľmi domov v okolí vnútroblokov prebiehali vlani na jeseň. „Hovorili sme o tom, ako by mohli vyzerať obnovené priestory v týchto lokalitách. Ide o jedinečné projekty, ktoré už na úplnom začiatku formovali samotní dotknutí obyvatelia. Ich nápady, pripomienky a potreby sa stali základom pre ďalší postup,“ uviedol magistrát.
Pripomienky verejnosti spracoval Útvar hlavného architekta do zadania pre projektanta, ktorého mesto hľadá prostredníctvom verejného obstarávania (VO). Ako sa konštatuje v podkladoch pre VO, revitalizácia vnútroblokov počíta s vybudovaním vodozádržných opatrení a vodných prvkov, športovísk, s terénnymi úpravami, s osadením drobnej architektúry, vereným osvetlením a výsadbou zelene.
