Nitra pripravuje revitalizáciu sídliska Diely

Nitra 9. mája (TASR) – Nitrianske sídlisko Diely by sa malo dočkať revitalizácie, zásluhou ktorej by sa mala stať jedna z najmladších mestských častí atraktívnejším miestom pre život.



Mesto už v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásilo verejnú urbanisticko-krajinársku súťaž. „Našim cieľom je na Dieloch vytvoriť verejné priestory, ktoré budú obyvatelia považovať za bezpečné, príjemné a na pohľad estetické. Chceme, aby tu vzniklo miesto, ktoré ponúkne atraktívne vyžitie a podporí rozvoj miestnej komunity, jednoducho priestory, ktoré budú mať ľudia radi,“ uviedla radnica.



Lehota na podávanie architektonických návrhov je 14. júl, predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty je 28. júl 2022. „Koncepcia riešenia verejných priestranstiev získaná súťažou návrhov bude pre mesto Nitra podkladom pri tvorbe zadania nového územného plánu a stane sa zároveň stratégiou pri postupnej revitalizácii obytného súboru v súlade s víziou polycentrického mesta,“ informoval magistrát.