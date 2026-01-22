< sekcia Regióny
Nitra pripravuje rozsiahlu modernizáciu základnej školy v Janíkovciach
Autor TASR
Nitra 22. januára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje modernizáciu základnej školy (ZŠ) v mestskej časti Janíkovce. O vyhlásení architektonickej súťaže budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 27. januára. Víťazný návrh architektonickej súťaže bude následne dopracovaný do architektonickej štúdie a do projektu stavby.
Ako informoval mestský úrad, cieľom investície je modernizácia a rozšírenie existujúcej ZŠ, ktorá aktuálne disponuje štyrmi triedami pre prvý až štvrtý ročník a menšou jedálňou bez kuchyne. „V budúcej prevádzke bude zvýšená kapacita školy na deväť tried pre prvý až deviaty ročník. Súčasťou modernizácie bude výstavba novej školskej jedálne, kuchyne so zázemím, knižnice, kabinetov, integrovanej vnútornej telocvične s príslušným zázemím a vytvorenie nových špecializovaných tried určených pre výučbu cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy. Budúca prevádzka školy bude bezbariérová a inkluzívna,“ priblížil úrad.
Modernizácia školy počíta tiež s vytvorením neformálnych priestorov, kde sa žiaci môžu stretávať, spolupracovať na projektoch alebo si oddýchnuť. Môžu to byť oddychové zóny, átriá alebo špeciálne upravené chodby. „Súčasťou riešeného územia bude aj verejný dopravný priestor pred areálom ZŠ, v rámci ktorého sú potrebné spevnené plochy na zastavenie áut a vykladanie detí pred školou riešené formou Kiss ‚n‘ Ride,“ doplnila radnica.
