Nitra pripravuje spájanie škôlok

Nitra 29. januára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje nový model fungovania materských škôl (MŠ). Podľa návrhu, o ktorom budú rokovať mestskí poslanci 30. januára, sa má 26 škôlok spojiť do ôsmich spojených MŠ.



Ako pripomenula radnica, v súčasnosti je 26 MŠ bez právnej subjektivity a ich ekonomickú, pracovnoprávnu a mzdovú agendu i údržbu a správu budov zabezpečuje mesto. "Riadiace činnosti sa aktuálne realizujú cez mestský úrad a primátora. Do činnosti MŠ sú zaangažované viaceré odbory mestského úradu. Do každého procesu, či už je to prijatie nového zamestnanca, nákup pomôcok alebo predmetov bežnej spotreby, vstupuje niekoľko zamestnancov úradu," konštatuje sa v materiáli pre mestské zastupiteľstvo.



V prípade, že sa z MŠ stanú právne subjekty, bude ich štatutárom riaditeľka školy, ktorá bude môcť podpisovať pracovné zmluvy, zabezpečovať si nákup pomôcok a spotrebného materiálu. "V súčasnosti, z dôvodu objednávaného množstva, podliehajú nákupy verejnému obstarávaniu. Ak sa spojené MŠ stanú právnymi subjektmi, budú obstarávať spotrebný materiál, pomôcky či hračky ako zákazky malého rozsahu," vysvetlila radnica.



V prípade, že mestskí poslanci návrh na nové fungovanie škôlok odsúhlasia, vzniknú v Nitre spojené MŠ, ktoré budú tvorené tromi až štyrmi súčasnými škôlkami. "Spájajú sa MŠ z jednej spádovej oblasti, čo je významné z hľadiska prijímania detí. Budú to právne subjekty, ktoré budú mať rovnocenné organizačné zložky, jednu riaditeľku a zástupkyne v každej z týchto zložiek," informoval magistrát. Mestský úrad zároveň zdôraznil, že sa pri novom fungovaní škôlok žiadna MŠ nezruší.