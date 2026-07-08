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Nitra pripravuje systém,ktorý bude preferovať vozidlá verejnej dopravy
Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 4.574.305,55 eura. Magistrát chce financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko.
Autor TASR
Nitra 8. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt modernizácie verejnej osobnej dopravy. Jeho cieľom je vytvorenie uceleného systému, v ktorom budú preferované vozidlá verejnej osobnej dopravy.
Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 4.574.305,55 eura. Magistrát chce financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko. Cieľom je vytvorenie systému, ktorý bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy v Nitre pri prejazdoch 31 križovatiek riadených svetelnou signalizáciou.
Predmetom zákazky je dodanie, projektová príprava, integrácia, montáž, uvedenie do prevádzky a súvisiaca podpora systému. „Súčasťou plnenia sú najmä úpravy a doplnenie prvkov cestnej dopravnej signalizácie, komunikácia medzi vozidlom verejnej dopravy a radičmi signalizácie a ich napojenie na dopravno-riadiacu centrálu spolu s monitorovacími a prehľadovými dopravnými kamerami a ďalším vybavením,“ konštatuje sa v opise projektu.
Systém po uvedení do prevádzky bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy. „Tie budú na križovatkách uprednostňované. Radič signalizácie bude o blížiacom sa vozidle verejnej dopravy vedieť a v čo najkratšom možnom čase preň spustí zelený signál, prípadne ho predĺži až do prejazdu vozidla,“ informoval pred časom mestský úrad.
Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 4.574.305,55 eura. Magistrát chce financovanie zabezpečiť z Programu Slovensko. Cieľom je vytvorenie systému, ktorý bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy v Nitre pri prejazdoch 31 križovatiek riadených svetelnou signalizáciou.
Predmetom zákazky je dodanie, projektová príprava, integrácia, montáž, uvedenie do prevádzky a súvisiaca podpora systému. „Súčasťou plnenia sú najmä úpravy a doplnenie prvkov cestnej dopravnej signalizácie, komunikácia medzi vozidlom verejnej dopravy a radičmi signalizácie a ich napojenie na dopravno-riadiacu centrálu spolu s monitorovacími a prehľadovými dopravnými kamerami a ďalším vybavením,“ konštatuje sa v opise projektu.
Systém po uvedení do prevádzky bude aktívne preferovať vozidlá verejnej dopravy. „Tie budú na križovatkách uprednostňované. Radič signalizácie bude o blížiacom sa vozidle verejnej dopravy vedieť a v čo najkratšom možnom čase preň spustí zelený signál, prípadne ho predĺži až do prejazdu vozidla,“ informoval pred časom mestský úrad.