Nitra pripravuje ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny

Nitra 1. marca (TASR) – Mesto Nitra začalo v týchto dňoch pripravovať ubytovacie zariadenia pre utečencov z Ukrajiny. Podľa radnice ubytovanie zatiaľ ponúklo viac ako 50 ľudí, ktorí majú pre obete vojnového konfliktu k dispozícii 200 lôžok. „K nim pribudnú aj mestské ubytovacie kapacity,“ informoval mestský úrad.



Mesto už na svojej webovej stránke aj na sociálnych sieťach zverejnilo formuláre a dotazníky, pomocou ktorých môže verejnosť ponúknuť ubytovanie, prípadne inú pomoc. „V Nitre tiež vznikne logistické centrum, kam bude možné priniesť materiálnu pomoc. Tá poputuje nielen na slovensko-ukrajinskú hranicu, ale bude pokrývať aj konkrétne potreby ukrajinských detí, žien a seniorov, ktorí sem prídu,“ uviedol magistrát.



Utečencom z Ukrajiny je pripravené pomáhať aj COMIN - Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre. To im poskytne všetky informácie, ktoré potrebujú pri príchode do Nitry vedieť. Mesto okrem toho pripravuje aj verejné zbierky. Výťažok z jednej pôjde priamo na slovensko-ukrajinskú hranicu, pomoc z druhej bude určená ľuďom, ktorí nájdu útočisko v Nitre.



„Spolupatričnosť ľudí s obeťami vojny na Ukrajine je obrovská. Už od soboty sú preplnené všetky komunikačné kanály mesta správami a ponukami na pomoc. Ľudia sa zapájajú aj do ďalších zbierok. Ozbrojené sily SR v Nitre zbierajú veci priamo v kasárňach v Krškanoch. Množstvo materiálnej pomoci zaplnilo aj Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre,“ informovala radnica.