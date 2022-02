Nitra pripravuje ubytovanie pre utečencov, chystá aj ďalšiu pomoc

Nitra 25. februára (TASR) – Mesto Nitra sa pripravuje na prijatie ľudí, ktorých z domovov vyhnala vojna na Ukrajine. O vhodných ubytovacích kapacitách a formách pomoci pre utečencov rokovalo vedenie mesta s ďalšími organizáciami a inštitúciami.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa sa na stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, univerzít, tretieho sektora a inštitúcií, ktoré pomáhajú cudzincom a ľuďom v tiesni. „Hľadali a identifikovali priestory pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Hovorili o tom, ako sa o nich postarať, vhodne ubytovať a poskytnúť im aspoň základný komfort. Potom bude nasledovať dlhodobá práca s ľuďmi, ktorí z Ukrajiny utiekli. Sme pripravení na akúkoľvek situáciu,“ uviedol nitriansky primátor. Zároveň pripomenul, že v Národnej rade SR bude nutné zmeniť viaceré zákony, aby bolo možné utečencom efektívne pomáhať.



Podľa slov viceprimátora Daniela Balka mesto momentálne rieši, ako utečencom zabezpečiť ubytovanie a stravovanie, základnú zdravotnú starostlivosť a prípadnú potrebnú psychologickú pomoc. „Chceme mať pripravených dobrovoľníkov na komunikáciu s utečencami, aby im pomáhali napríklad pri úradnom styku,“ skonštatoval.



V prípade dlhšie trvajúceho konfliktu treba podľa Balka počítať s tým, že sa Ukrajinci nebudú môcť vrátiť do svojich domovov v horizonte niekoľkých mesiacov. „Nehovoriac o situácii, keď by sa ruským agresorom podarilo Ukrajinu obsadiť. Vtedy bude potrebné počítať s tým, že Slovensko sa stane pre mnohých utečencov miestom ich trvalejšieho usídlenia. Bude potrebné myslieť na ich postupné zapojenie do chodu nášho štátu. Od škôl pre deti po prácu pre ich rodičov. Stratenú a zničenú domovinu síce nikomu nahradiť nedokážeme, ale môžeme sa pokúsiť vytvoriť ukrajinským obetiam vojny v Nitre priateľské a chápajúce prostredie,“ dodal Balko.



Pomôcť utečencom z Ukrajiny chce aj riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda. V piatok ponúkol pomoc s prevozom utečencov z hraníc s Ukrajinou divadelným autobusom a dodávkou. „Moji kolegovia i ja osobne sme pripravení vyraziť ihneď, ak o to budeme požiadaní. Pretože nemám vodičský preukaz na autobus, budem šoférovať menšie deväťmiestne auto. Ak budeme môcť pomôcť aj inak, urobíme to,“ dodal Kusenda.