Nitra pripravuje výstavbu nového športoviska na ZŠ kráľa Svätopluka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Nitra 16. marca (TASR) - Mesto Nitra plánuje Na Základnej škole (ZŠ) kráľa Svätopluka vybudovať novú bežecké dráhu. Informuje radnica s tým, že už začala proces verejného obstarávania.

Mesto vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 127.156,62 eura. Projekt počíta s vybudovaním novej bežeckej dráhy s umelým striekaným povrchom.

Jeho súčasťou je aj doskočisko s rozbežiskom pre skok do diaľky. „K realizácii bežeckej dráhy sa pristúpi po príprave územia. V rámci navrhovaných prác sú realizujú aj terénne úpravy a výsev nového trávnika v okolí bežeckej dráhy,“ konštatuje sa v opise projektu.
