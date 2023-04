Nitra pripravuje zmeny v MHD, niektoré linky sa rozšíria

Nitra 24. apríla (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje rozšírenie i optimalizáciu viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Mestské zastupiteľstvo má o zmenách rokovať na svojom zasadnutí 27. apríla.



Ako sa uvádza v pripravenom materiáli, nová úprava spojov MHD počíta napríklad s predĺžením linky číslo 6, ktorá tak zabezpečí chýbajúcu dopravnú obsluhu nového obchodného domu na Zlatomoraveckej ulici. Predĺženie existujúcich liniek 16, 17 a 23 má zasa zabezpečiť dopravu do strategického parku. Zmenou má prejsť aj spoj, ktorý vozí cestujúcich do mestskej časti Párovské Háje. Jeho súčasný 120-minútový interval sa má zmeniť na 60-minútový. "V súvislosti s masívnou individuálnou výstavbou tu dochádza k viditeľnému nárastu počtu prepravovaných osôb," konštatuje sa v materiáli.



Podľa radnice si rozšírenie dopravy vo všetkých troch lokalitách vynúti nárast výkonov MHD o 73.396 kilometrov za rok. "Znamená to ročné zvýšenie nákladov o 164.927 eur," pripomenul mestský úrad.



Mesto však počíta aj s optimalizáciou viacerých liniek. Tá by mala, naopak, priniesť úspory v najazdených kilometroch i výdavkoch na MHD. Poslanci budú rozhodovať o zrušení a zlúčení niektorých nevyťažených spojov a tiež o skrátení a obmedzení dopravy na viacerých linkách, ktoré využíva minimálny počet cestujúcich. "Celková úspora výkonov MHD pri predstavených optimalizačných riešeniach je 24.430,4 kilometra za rok. Ide teda o zníženie nákladov 54.898 eur ročne," doplnil magistrát.