Nitra pripravuje znovuotvorenie Centra zdravia v Párovských Hájoch

Nitra 23. októbra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje opätovné otvorenie Centra zdravia v Párovských Hájoch, ktoré pred časom slúžilo na pobyt detí z nitrianskych materských škôl. Centrum pred troma rokmi pre plánovanú modernizáciu zatvorili, avšak po epidémii ochorenia COVID-19 už k jeho rekonštrukcii ani znovuotvoreniu nedošlo.



Mestskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní odsúhlasili opätovné zriadenie Centra zdravia, ktoré už nemá slúžiť iba škôlkarom, ale aj deťom z nitrianskych základných škôl. Ako sa uvádza v materiáli z rokovania mestského zastupiteľstva, nové Centrum zdravia bude fungovať ako elokované pracovisko Centra voľného času Domino.



Podľa slov mestskej poslankyne Marty Rácovej obhliadka objektu ukázala, že aj po troch rokoch mimo prevádzky je v dobrom stave. "Stavba je zdravá, stačí ju dať do poriadku a urobiť tam nutné úpravy, aby toto centrum mohlo fungovať ďalej. Dožadujú sa ho najmä materské školy. Sama som bola prekvapená, že takýto majetok a takáto hodnota je nevyužívaná a zamknutá," skonštatovala.



Zariadenie malo v čase svojej prevádzky kapacitu 22 lôžok. Bolo vybavené herňou s hračkami, učebnými a didaktickými pomôckami, jedálňou, spoločnou spálňou, šatňou, kuchyňou a sociálnym zariadením so sprchovým kútom. V areáli je aj dvor určený na športové a oddychové aktivity a posedenia pri ohnisku. V poslednom čase sa objavili aj úvahy, aby sa tu zriadila materská škola, ktorá by slúžila obyvateľom mestskej časti Párovské Háje.



Podľa Rácovej však momentálne takéto riešenie nie je pre mesto efektívne. "Uvedomujeme si demografický vývoj v Párovských Hájoch aj susednej časti Kynek. Priestory centra by boli vhodné na zriadenie jednotriednej materskej školy. Treba ale zvážiť, či si mesto Nitra môže dovoliť taký luxus, že by vytvorilo jednotriednu materskú školu s 18 deťmi. Pretože normatívne by tento nízky počet detí neutiahol prevádzku celej škôlky," uviedla Rácová.



Ako doplnila, existuje aj možnosť dostavby objektu, po ktorej by tu bolo možné zriadiť dvojtriednu materskú školu. V budúcnosti nie je vylúčená ani táto možnosť. "Táto prístavba by však vyžadovala väčšie finančné zdroje. Na rokovaní komisie školstva sa spomínala suma 500.000 eur," dodala Rácová.