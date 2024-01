Nitra prišla od roku 2002 o takmer 12.000 obyvateľov

Nitra 17. januára (TASR) - Mesto Nitra vstúpilo do roku 2024 so 75.741 obyvateľmi, je tak piatym najväčším mestom na Slovensku. Ako vyplýva z údajov evidencie obyvateľstva, domov a bytov nitrianskej radnice, na trvalý pobyt je v meste prihlásených o 482 ľudí menej ako predošlý rok.



Podľa magistrátu eviduje Nitra, podobne ako mnohé iné mestá, postupný úbytok obyvateľov už od roku 2002. "Vtedy nás tu žilo 87.690, odvtedy má počet obyvateľov v Nitre klesajúci trend," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. Nitra tak od roku 2002 prišla o takmer 12.000 obyvateľov. Podľa Holúbeka je dôvodom ich úbytku predovšetkým presun z mesta na vidiek i výrazný odchod mladých ľudí do väčších miest na Slovensku a v zahraničí.



Vlani žilo v Nitre 34.626 žien a 30.442 mužov. "Chlapcov do 15 rokov však bolo viac, celkovo 5476, zatiaľ čo dievčat do 15 rokov bolo 5197. Najviac obyvateľov mala mestská časť Klokočina, v ktorej žije 17.203 ľudí. Nasleduje Chrenová so 14.134, Staré mesto s 11.624, Zobor so 7278 a Diely so 7216 obyvateľmi. Najmenej ľudí, 591, žije v Mlynárciach. Do Nitry sa minulý rok prisťahovalo 1168 ľudí, odsťahovalo sa 1553. Navždy nás opustilo 743 Nitranov," pripomenula radnica.



Podľa štatistických údajov sa v roku 2023 v nitrianskej nemocnici narodilo 1388 detí, z ktorých bolo 705 chlapcov a 683 dievčat. Z tohto počtu bolo 647 občanov Nitry. "Najčastejšie rodičia dávali svojim novonarodeným ratolestiam mužské mená Jakub, Oliver a Lukáš, ženské Ema, Sofia a Hana. Na nitrianskej matrike zaznamenali aj nezvyčajné mená ako napríklad Aria, Lorien, Prea, Senorita, Bellissima, Amia, Eflin, Zente, Aslan, Ismet, Ruben i Artem. Prvým narodeným dieťaťom v roku 2024 bol chlapček s menom Matúš z Párovských Hájov. Na svet prišiel na Nový rok pätnásť minút pred piatou hodinou rannou," doplnil Holúbek.