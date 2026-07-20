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Prvý detský hospic na Slovensku už má architektonickú podobu
Architektonické riešenie je navrhnuté tak, aby pôsobilo jednoducho a harmonicky.
Autor TASR
Nitra 20. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu prvého detského stacionárneho hospicu na Slovensku. Ako informoval, aktuálne je už hotový jeho architektonický návrh. Detský hospic vznikne v areáli zariadenia sociálnych služieb Borinka - Alzheimercentrum v nitrianskej mestskej Čermáň na Červenovej ulici.
Architektonické riešenie je navrhnuté tak, aby pôsobilo jednoducho a harmonicky. Dominantným prvkom je centrálne átrium, ktoré prepája jednotlivé funkčné celky a prináša do interiéru denné svetlo aj kontakt s prírodou. „Na átrium nadväzujú terasy prístupné z izieb aj zo spoločenských priestorov. Zeleň v átriu spolu s plánovanými sadovými úpravami v okolí budovy vytvára prostredie vhodné na relax, hru a spoločné rodinné aktivity. Napriek tomu, že je budova zdravotno-sociálnym zariadením, pôsobí dojmom príjemného rekreačného zariadenia vyžarujúceho bezpečie a pohodu,“ priblížil Úrad NSK.
Budova je navrhnutá jednopodlažne, bezbariérovo a energeticky efektívne. Je tvarovaná do písmena U. Dispozícia budovy je členená do niekoľkých vzájomne prepojených funkčných celkov. Hlavná, vstupná časť zahŕňa zádverie a vstupnú halu a tvorí centrálny bod, z ktorého sú prístupné spoločenské a rodinné priestory, ako aj administratívna časť.
Pravé krídlo je určené pre lôžkovú časť vrátane denného stacionára, zatiaľ čo ľavé krídlo obsahuje terapeuticko-rehabilitačné priestory. Budova je navrhnutá bezbariérovo s osobitým zreteľom na pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. „Lôžková časť pozostáva z troch hospicových a šiestich respitných izieb pre deti vrátane kompletného hygienického zázemia a terás a stacionára so šiestimi lôžkami. Na konci lôžkovej časti je situovaná pietna miestnosť, ktorá slúži pre dočasné uloženie pozostatkov zosnulých,“ informoval NSK.
Ako pripomenul, filozofia hospicu vychádza zo zásady, že starostlivosť o dieťa v ťažkej zdravotnej situácii nemožno vnímať oddelene od jeho rodiny. Budova preto spája medicínske a ošetrovateľské priestory s pobytovými a spoločenskými zónami, ktoré podporujú rodinný život. „Jedným z hlavných dôvodov výstavby detského hospicu je aj skutočnosť, že na Slovensku takéto zariadenie doposiaľ neexistuje. Hospic poskytne zázemie deťom vo veku od nula do 19 rokov so život limitujúcimi diagnózami, zároveň bude podporou aj ich rodinám,“ doplnil NSK.
Architektonické riešenie je navrhnuté tak, aby pôsobilo jednoducho a harmonicky. Dominantným prvkom je centrálne átrium, ktoré prepája jednotlivé funkčné celky a prináša do interiéru denné svetlo aj kontakt s prírodou. „Na átrium nadväzujú terasy prístupné z izieb aj zo spoločenských priestorov. Zeleň v átriu spolu s plánovanými sadovými úpravami v okolí budovy vytvára prostredie vhodné na relax, hru a spoločné rodinné aktivity. Napriek tomu, že je budova zdravotno-sociálnym zariadením, pôsobí dojmom príjemného rekreačného zariadenia vyžarujúceho bezpečie a pohodu,“ priblížil Úrad NSK.
Budova je navrhnutá jednopodlažne, bezbariérovo a energeticky efektívne. Je tvarovaná do písmena U. Dispozícia budovy je členená do niekoľkých vzájomne prepojených funkčných celkov. Hlavná, vstupná časť zahŕňa zádverie a vstupnú halu a tvorí centrálny bod, z ktorého sú prístupné spoločenské a rodinné priestory, ako aj administratívna časť.
Pravé krídlo je určené pre lôžkovú časť vrátane denného stacionára, zatiaľ čo ľavé krídlo obsahuje terapeuticko-rehabilitačné priestory. Budova je navrhnutá bezbariérovo s osobitým zreteľom na pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. „Lôžková časť pozostáva z troch hospicových a šiestich respitných izieb pre deti vrátane kompletného hygienického zázemia a terás a stacionára so šiestimi lôžkami. Na konci lôžkovej časti je situovaná pietna miestnosť, ktorá slúži pre dočasné uloženie pozostatkov zosnulých,“ informoval NSK.
Ako pripomenul, filozofia hospicu vychádza zo zásady, že starostlivosť o dieťa v ťažkej zdravotnej situácii nemožno vnímať oddelene od jeho rodiny. Budova preto spája medicínske a ošetrovateľské priestory s pobytovými a spoločenskými zónami, ktoré podporujú rodinný život. „Jedným z hlavných dôvodov výstavby detského hospicu je aj skutočnosť, že na Slovensku takéto zariadenie doposiaľ neexistuje. Hospic poskytne zázemie deťom vo veku od nula do 19 rokov so život limitujúcimi diagnózami, zároveň bude podporou aj ich rodinám,“ doplnil NSK.