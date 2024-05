Putovná výstava v Nitre ukáže osud židov počas druhej svetovej vojny

Nitra 15. mája (TASR) - Medzi životom a smrťou (Between Life and Death) je názov putovnej výstavy, ktorú v Ponitrianskom múzeu v Nitre sprístupnia od 27. mája do 19. júna. Ako uviedli organizátori, expozícia predstaví neľahký osud židovského národa v období druhej svetovej vojny.



Výstava zachytáva historický kontext a príbehy záchrany židovského obyvateľstva v 12 európskych krajinách. "Jej cieľom je dať hlas záchrancom i tým, ktorí prežili. Upozorňuje na ich snahu, odvahu a vôľu žiť. Mnohí tí, ktorí dostali pomoc, sa však konca vojny už nedožili. Naopak, tí, ktorí prežili, dlhé roky mlčali o svojich skúsenostiach s vojnou," informovalo múzeum.



Záchrancom, ktorí pomáhali židom skryť sa alebo utiecť pred prenasledovaním, sa dodnes udeľuje čestné vyznamenanie Spravodliví medzi národmi. "Toto ocenenie získalo už viac ako 26.000 ľudí a toto číslo stále rastie," doplnili organizátori.