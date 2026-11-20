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Nitra chce vytvoriť digitálny model mesta, pomôžu aj drony
Realizácia projektu je naplánovaná na 36 mesiacov.
Autor TASR
Nitra 20. novembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje vybudovanie jednotnej dátovej a geografickej platformy, ktorej súčasťou bude aj presný 3D digitálny model mesta a nový portál otvorených dát. Projekt má zlepšiť správu mestského majetku, zefektívniť plánovanie výstavby a priniesť kvalitnejšie informácie pre rozhodovanie o rozvoji mesta.
Základom projektu bude prepojenie geografických, technických a prevádzkových údajov, ktoré v súčasnosti spravujú jednotlivé mestské odbory a informačné systémy. „Vďaka ich sústredeniu na jednom mieste budú mať pracovníci mesta k dispozícii aktuálnejšie a presnejšie informácie bez zbytočného duplicitného spracovávania údajov,“ uvádza sa v popise projektu.
Významnou súčasťou bude vytvorenie trojrozmerného digitálneho modelu Nitry na základe leteckého snímkovania a moderných meracích technológií. „Model umožní podrobne zobrazovať budovy aj krajinu a využívať ich pri územnom plánovaní, príprave investícií či stavebných konaniach. Mesto tak bude môcť napríklad lepšie posudzovať, ako plánovaná výstavba ovplyvní okolité prostredie,“ priblížil mestský úrad.
Projekt počíta aj s využitím dronov, ktoré budú vybavené špeciálnymi senzormi. Umožnia sledovať zmeny v zástavbe, odhaľovať nepovolené stavby, kontrolovať stav mestskej zelene alebo identifikovať tepelné úniky z budov.
Súčasťou aktivít je aj vytvorenie verejného portálu otvorených dát, prostredníctvom ktorého budú vybrané mestské údaje dostupné obyvateľom, odborníkom či podnikateľom. Nové analytické mapy a nástroje zároveň pomôžu mestu efektívnejšie spravovať majetok, infraštruktúru a zeleň.
Realizácia projektu je naplánovaná na 36 mesiacov. Celkové oprávnené náklady dosahujú 999.380 eur vrátane DPH. Z európskych a štátnych zdrojov má byť financovaných 92 percent nákladov, spoluúčasť mesta predstavuje 79.950,40 eura.
Základom projektu bude prepojenie geografických, technických a prevádzkových údajov, ktoré v súčasnosti spravujú jednotlivé mestské odbory a informačné systémy. „Vďaka ich sústredeniu na jednom mieste budú mať pracovníci mesta k dispozícii aktuálnejšie a presnejšie informácie bez zbytočného duplicitného spracovávania údajov,“ uvádza sa v popise projektu.
Významnou súčasťou bude vytvorenie trojrozmerného digitálneho modelu Nitry na základe leteckého snímkovania a moderných meracích technológií. „Model umožní podrobne zobrazovať budovy aj krajinu a využívať ich pri územnom plánovaní, príprave investícií či stavebných konaniach. Mesto tak bude môcť napríklad lepšie posudzovať, ako plánovaná výstavba ovplyvní okolité prostredie,“ priblížil mestský úrad.
Projekt počíta aj s využitím dronov, ktoré budú vybavené špeciálnymi senzormi. Umožnia sledovať zmeny v zástavbe, odhaľovať nepovolené stavby, kontrolovať stav mestskej zelene alebo identifikovať tepelné úniky z budov.
Súčasťou aktivít je aj vytvorenie verejného portálu otvorených dát, prostredníctvom ktorého budú vybrané mestské údaje dostupné obyvateľom, odborníkom či podnikateľom. Nové analytické mapy a nástroje zároveň pomôžu mestu efektívnejšie spravovať majetok, infraštruktúru a zeleň.
Realizácia projektu je naplánovaná na 36 mesiacov. Celkové oprávnené náklady dosahujú 999.380 eur vrátane DPH. Z európskych a štátnych zdrojov má byť financovaných 92 percent nákladov, spoluúčasť mesta predstavuje 79.950,40 eura.