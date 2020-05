Nitra odpustí poplatky za pozemky pod letnými terasami v celom meste

Nitra 27. mája (TASR) – Gastronomické prevádzky na celom území mesta Nitra budú môcť v tomto roku využívať pozemky vo vlastníctve mesta pod letnými terasami bezodplatne. Rozhodli o tom mestskí poslanci.



Mesto už v minulom roku umožnilo užívanie letných terás na mestských pozemkoch bezodplatne na pešej zóne z dôvodu jej oživenia. Súčasná situácia je dôvodom, prečo sa rozhodlo rozšíriť túto možnosť o prevádzky na celom území mesta. Podľa viceprimátora Daniela Balka mesto zrovnoprávni postavenie podnikateľov v tomto segmente bez ohľadu na to, či pôsobia na pešej zóne alebo v iných častiach mesta a pomôže podnikom zvýšiť návštevnosť a čiastočne nahradiť škody, ktoré im vznikli z dôvodu pandémie.



Bezodplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta na zriadenie letných terás na celom území mesta by malo platiť do konca novembra tohto roka. „Stále platia prísne pravidlá, ktoré určujú využiteľnosť gastronomických zariadení. Tento segment služieb stále nemôže naštartovať tak, ako by mal. Je v záujme mesta tieto služby udržať. Ak by tieto zariadenia našli riešenie, ako jednorazovo rozšíriť plochy letných terás, chceme im to umožniť,“ povedal Balko.