Nitrianska radnica si pochvaľuje zmeny v parkovaní

Nitra 23. marca (TASR) – Nitrianska radnica je spokojná s dosahmi, ktoré má na dopravu v meste nová parkovacia politika. Mesto ju začalo uplatňovať od začiatku minulého roka.



Cieľom nových pravidiel v parkovaní bolo obmedzenie počtu áut, ktoré celodenne blokovali miesta v centre Nitry, zjednotenie platby za parkovanie cez SMS správu a automat, zníženie počtu predplatených parkovacích kariet či motivovanie vodičov, aby pri príchode do mesta odstavovali svoje autá na záchytných parkoviskách.



Podľa materiálu, ktorý spracoval mestský úrad, mali zmeny viaceré pozitívne dosahy. „Skrátil sa priemerný čas parkovania, zvýšila sa obrátkovosť na parkovacích miestach, skrátil sa čas a počet kilometrov potrebných na hľadanie voľného miesta, znížil sa počet áut, ktoré stáli v centre mesta po celý deň, zlepšilo sa ovzdušie a znížila hlučnosť v centre mesta,“ konštatuje sa v analýze.



Mesto si pochvaľuje aj skutočnosť, že sa v priebehu minulého roka výrazne znížil počet vydaných parkovacích kariet. Kým v roku 2019 bolo v priebehu deviatich mesiacov vydaných takmer 2700 kariet, vlani to bolo necelých 700. Práve neregulovaný predaj parkovacích kariet vyhodnotil pred časom magistrát ako jeden z najväčších problémov. Podľa radnice sa ich v minulých rokoch predalo často viac, ako bol počet parkovacích miest v centre mesta. Problémom bola aj relatívne nízka cena kariet, keď tá najdrahšia stála 170 eur na rok, ročné karty sa však dali kúpiť aj za 70 eur. Motivácia vodičov neparkovať v centre mesta po celý deň tak bola podľa magistrátu nulová.



Podľa mestského úradu sa aj napriek podstatnému zníženiu počtu predaných parkovacích kariet príjem z parkovného podstatne neznížil. Za rok 2020 dosiahol sumu takmer 627.000 eur. „Pri približne rovnakom počte platených parkovacích miest a pre pandémiu výrazne nižšiemu počtu áut v meste sa udržal príjem na úrovni 88 percent priemeru z rokov 2017 až 2019. Je zaručené, že v prípade štandardného roka by aj napriek nižšiemu počtu vydaných kariet výrazne stúpol príjem za výber parkovného,“ uviedol referent pre mobilitu a mestskú hromadnú dopravu Ivan Janček.



Mesto si sľubuje ďalšie zvýšenie príjmov aj vďaka zavedeniu elektronickej kontroly parkovného pomocou kamerového vozidla mestskej polície. „V porovnaní s osobnou kontrolou hliadkami je oveľa efektívnejšie, pretože dokáže skontrolovať niekoľko tisíc vozidiel za hodinu. Efekt elektronickej kontroly ešte vzrastie po zavedení objektívnej zodpovednosti aj pre mestské polície,“ dodal Janček.