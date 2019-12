Nitrianska radnica vloží do grantového programu 40.000 eur

Nitra 17. decembra (TASR) – Mesto Nitra vyčlenilo na podporu grantového programu Mením moje mesto v budúcoročnom rozpočte sumu 40.000 eur. Cieľom programu, ktorý spravuje Nitrianska komunitná nadácia (NKN), je podpora inovatívnych verejnoprospešných aktivít občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach.



Ako uviedla správkyňa NKN Ľubica Lachká, program má motivovať občanov Nitry, aby aktívne participovali na zlepšovaní kvality života v meste. Aktivity projektov sa v roku 2020 môžu týkať zavádzania inovácií vo verejných priestoroch, pri vytváraní IT aplikácií, tvorbe nových a revitalizácii existujúcich oddychových zón pre verejnosť a športových zón či susedských sídliskových programov. Maximálna podpora pre jeden projekt bude aj na budúci rok 4000 eur.



V tomto roku obyvatelia Nitry prihlásili do programu 57 projektov. O tom, ktoré z nich napokon boli podporené, rozhodovali obyvatelia mesta v hlasovaní prostredníctvom SMS správy. „Celkovo sa do tohto hlasovania v roku 2019 zapojilo 13.608 občanov. Na základe ich hlasov získalo finančnú podporu 21 projektov,“ informovala o tom pred časom NKN.