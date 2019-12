Radnica v Nitre vysadila v centre mesta nové dreviny

Nitra 4. decembra (TASR) – Na Svätoplukovom námestí a pešej zóne v centre Nitry pribudli v týchto dňoch nové dreviny. Brestovec západný má pomôcť pri vytváraní tieňa predovšetkým počas horúcich letných mesiacov.



Drevina je známa skôr z krajín južnej Európy. „K výsadbe tohto typu stromu nás tlačí hlavne počasie, ktoré je už v lete porovnateľné so stredomorskými krajinami. Mohutný listnatý strom pomôže výborným tienením a je odolný aj v znečistenom prostredí. Dorastá do výšky a šírky asi 20 metrov,“ uviedol Andrej Jančovič z mestského úradu.



Celkovo bude vysadených 48 stromov, z nich bude dvadsaťsedem na samotnej pešej zóne a ďalších dvadsaťjeden pri budove Divadla Andreja Bagara. „Mesto sa aj týmto krokom snaží dobehnúť zameškané. Radnica tak nadviazala na trend, ktorý je v Európe samozrejmosťou, teda že funkcia zelene by mala mať aktuálne hlavne klimatické plusy súvisiace s ochladzovaním, tienením a tiež zachytávaním oxidu uhličitého,“ povedal Jančovič.



Výsadba takmer päťdesiatky stromov v centre by mala významne pomôcť zlepšiť nevyhovujúcu situáciu v centre mesta, kde v lete teploty neraz prekračujú 40 stupňov Celzia. „Radnica bude v aktivitách dopĺňania vhodnej zelene pokračovať. A to nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách,“ doplnil hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.