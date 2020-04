Nitrianska radnica zisťuje názory verejnosti na kultúrny život v meste

Nitra 16. apríla (TASR) – Nitrianska radnica spustila dotazníkový prieskum, pomocou ktorého chce zistiť názory verejnosti na úroveň kultúrneho života v meste. Zozbierané údaje majú následne poslúžiť ako podklad pre tvorbu stratégie rozvoja kultúry v meste. Magistrát ich plánuje využiť aj pri zvažovaní projektu kandidatúry Nitry o titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026.



Link na elektronický dotazník už mesto zverejnilo na svojej webovej stránke. „Vyjadriť názor na kultúru v Nitre v ňom môžu obyvatelia mesta, nitrianskeho regiónu či všetci, ktorí do mesta dochádzajú za prácou či vzdelaním. Aj v týchto ťažkých časoch myslíme na budúcnosť.



Chceme, aby bola Nitra živým mestom s fungujúcou a kvalitnou kultúrnou infraštruktúrou a atraktívnou kultúrnou ponukou, pretože veríme, že kultúra z nej dokáže urobiť lepšie mesto pre život. Bez obyvateľov Nitry to však nedokážeme,” povedal primátor Marek Hattas.



Ako pripomenul, vyplnením dotazníka sa verejnosť môže zapojiť aj do súťaže o rôzne ceny. Je medzi nimi napríklad balíček regionálnych produktov, výtvarné dielo, detské knihy či remeselný kozmetický balíček.