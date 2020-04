Nitra zriadila karanténne miesto pre bezdomovcov v areáli amfiteátra

Nitra 23. apríla (TASR) – Mesto Nitra zriadilo karanténne miesto pre ľudí bez domova a repatriantov, ktorí nemajú kam ísť počas nariadenej domácej karantény pre nový koronavírus. Nachádza sa v hotelovej časti Amfiteátra pod Zoborom. „Ľudia bez domova nemajú kam ísť. Je to pritom jedna z najohrozenejších skupín v prípade aktuálnej pandémie. Tým, že ochránime túto minoritnú skupinu, chránime aj ostatných Nitranov a verejné zdravie pred tým, aby sa prípadná nákaza šírila po meste,“ uviedol prednosta radnice Martin Horák.



Zariadenie je majetkom mesta a bolo roky nevyužívané, preto ho bolo potrebné urýchlene obnoviť. Pracovníci Službytu čiastočne vypratali, vystierkovali, vymaľovali a následne vydezinfikovali 11 izieb. V každej z nich je jedna posteľ, ubytovaní majú k dispozícii kúpeľňu. Výšku investícií prednosta odhadol na niekoľko tisíc eur. Úloha zriadiť karanténne miesto vyplynula pre každé mesto na Slovensku z pokynov ústredného krízového štábu.



Ľudia bez domova dostanú v karanténnom zariadení potrebnú starostlivosť a budú im poskytnuté služby v prípade podozrenia, že boli s infikovaným človekom, alebo ak majú mierne príznaky ochorenia. „Zatiaľ takýto prípad v Nitre neevidujeme,“ potvrdil Horák. Podľa jeho slov si zabezpečenie karantény ľudí bez domova z dôvodu pandémie štát a samosprávy dlho pohadzovali „ako horúci zemiak“. Nakoniec zodpovednosť postarať sa o ľudí bez domova v mestách nad 20.000 obyvateľov zostala na pleciach miest. „A to i napriek tomu, že za poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova v rámci zákona o sociálnych službách sú zodpovedné nielen mestá a obce, ale aj vyššie samosprávne kraje,” skonštatovala Anna Laurinec Šmehilová, predsedníčka mestskej sociálnej komisie.



Pacientov podozrivých na ochorenie COVID-19 môže do karanténneho miesta nahlásiť Fakultná nemocnica Nitra, prípadne Štátny zdravotný ústav. „Sú to tí, ktorí prechádzajú cez červenú zónu,“ uviedol Horák. V Nitre žije podľa odhadov zhruba 330 ľudí bez domova.