Rady mestskej polície v Nitre rozšírili noví príslušníci

Nitra 13. februára (TASR) – Rady príslušníkov mestskej polície (MsP) v Nitre rozšírilo 17 nových policajtov, medzi nimi aj jedna žena. Slávnostný sľub do rúk primátora mesta Mareka Hattasa zložili tento týždeň.



MsP sa systematicky snaží získavať nových príslušníkov. Ako však pred časom uviedol jej náčelník Erik Duchoň, záujem o prácu v ozbrojených zboroch v mladej generácii klesá a mnohí mladí ľudia nie sú na túto prácu fyzicky a psychicky vhodní. Radnica v jednom zo svojich dokumentov svojho času konštatovala, že „...je veľmi problematické získať do pracovného pomeru štandardne schopného človeka, ktorý zároveň musí vyhovovať zákonným požiadavkám.“



Noví príslušníci MsP sa počas sľubu prvýkrát oficiálne predstavili v nových uniformách ladených do modrej farby, ktorú má Nitra v erbe a na vlajke. „Verejnosť ich v novej uniforme uvidí s nástupom teplejších dní. Ide totiž o prechodné jarno-jesenné uniformy,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Noví príslušníci nitrianskej MsP nie sú podľa Duchoňa úplnými nováčikmi. „Všetci absolvovali náročný kurz odbornej spôsobilosti a majú už za sebou niekoľko mesiacov služby. Noví členovia MsP pochádzajú poväčšine z okolitých obcí, zo Šurian i Nových Zámkov,“ dodal Duchoň.