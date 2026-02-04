< sekcia Regióny
Nitra realizuje komplexnú rekonštrukciu jedálne na ZŠ Beethovenova
Podľa primátora Mareka Hattasa ide o dôležitú investíciu, ktorá zlepší podmienky pre stravovanie detí, pracovné prostredie zamestnancov školy a vybuduje lepšie zázemie pre pracovníkov kuchyne.
Autor TASR
Nitra 4. februára (TASR) - Mesto Nitra rekonštruuje kuchyňu a výdajňu stravy na Základnej škole Beethovenova. Celkové náklady na stavebné práce dosiahnu podľa radnice sumu 673.677,38 eura s DPH.
Komplexná rekonštrukcia zahŕňa inštaláciu novej vzduchotechniky, maľovku, uloženie novej dlažby a obkladov. Vybudujú sa tiež nové rozvody kanalizácie, výťahová plošina pre imobilných a vozíčkarov, osadia sa nové dvere a zrealizujú sa ďalšie úpravy pre modernejšie a funkčnejšie priestory.
Podľa primátora Mareka Hattasa ide o dôležitú investíciu, ktorá zlepší podmienky pre stravovanie detí, pracovné prostredie zamestnancov školy a vybuduje lepšie zázemie pre pracovníkov kuchyne. „Počas prác je zabezpečené stravovanie z dvoch školských zariadení na Čajkovského a Potravinárskej ulici,“ doplnil Hattas.
