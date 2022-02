Recitátori sa môžu hlásiť na súťaž Hviezdoslavov Kubín

Nitra 5. februára (TASR) – Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína 2022. Celoštátna postupová súťaž je prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.



Ako informovalo Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, deti v jednotlivých kategóriách z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce absolvujú obvodné a okresné súťažné kolá od 15. do 28. marca. Regionálne kolo sa bude konať 4. apríla v KOS. „Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecký odborný rast jednotlivcov a kolektívov v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie,“ uviedli organizátori.



Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. Pre veľký záujem sa člení do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl. Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži.