Rekonštrukcia Kráľovskej cesty v Nitre pokračuje

Nitra 24. septembra (TASR) – Rekonštrukcia Kráľovskej cesty v Nitre postupne napreduje. Podľa primátora Mareka Hattasa by mala byť ukončená začiatkom novembra.



Ako pripomenul, približne 170 metrov dlhá ulica na hradnom kopci sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Mesto preto musí pri jej oprave postupovať mimoriadne citlivo.



Celkové náklady na stavebné práce dosiahnu sumu 240.000 eur, mesto ich zaplatí zo svojho rozpočtu. „Pri rekonštrukcii používame tie najkvalitnejšie materiály. Snažíme sa čo najviac využívať tie, ktoré tvorili pôvodnú dlažbu. To znamená, že mačacie hlavy, ktoré sa dajú opätovne použiť, sa znovu rekonštruujú a ukladajú sa späť do cesty. Všetky práce sú, samozrejme, konzultované s krajským pamiatkovým úradom,“ doplnil Hattas.