Rekonštrukcia ŠD Brezový háj by mala byť ukončená v lete budúceho roka

Nitra 27. mája (TASR) – Investičnou prioritou Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre je dokončenie rekonštrukcie študentského domova Brezový háj. Rekonštrukcia sa začala v auguste minulého roka a trvať by mala dva roky. Podľa vedúcej investičného oddelenia UKF Ľudmily Lampertovej pokračujú práce v súlade s harmonogramom a ukončené by mali byť v dohodnutom termíne do júla 2021. „Študentský domov by sme chceli uviesť do prevádzky v septembri 2021,“ potvrdila Lampertová.



Zariadenie poskytne ubytovanie pre 357 študentov a 11 doktorandov. Investičná akcia bola v roku 2018 schválená vládou SR, celková cena investície je podľa stavebného zámeru vyčíslená na 6.556.821 eur.



V súčasnosti pokračujú práce v interiéri na inštaláciách elektrických a slaboprúdových rozvodov, rozvodov vzduchotechniky, práce na interiérových omietkach a obkladoch a práce na inštalácii nových výťahov, povedala Lampertová. Ukončené boli búracie práce interiérov, realizované boli murárske práce interiérových priečok, inštalácia nových rozvodov kanalizácie, vody, ukončené boli aj areálová kanalizácia, drenážny systém okolo celého objektu, strešné práce nad ubytovacím blokom a montáž solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody.



Zateplenie fasády ubytovacieho bloku zo strany strednej odbornej školy stavebnej by malo byť ukončené do konca júna tohto roka. Na tento projekt bola schválená žiadosť o príspevok v rámci výzvy Zníženie energetickej náročnosti budov z fondov Európskej únie.