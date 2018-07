Rodiny v Nitre môžu mesto požiadať o pomoc pri starostlivosti o deti

Mesto okrem toho upravilo aj fungovanie jasieľ, ktoré podľa novej legislatívy už nie sú predškolským zariadením, ale sociálnou službou.

Nitra 10. júla (TASR) – Nitrianska radnica zavádza nové sociálne služby, ktoré majú pomáhať predovšetkým rodinám s deťmi. Prostredníctvom nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) upravila služby komunitného centra, prevádzku jaslí i pomoc rodičom pri starostlivosti o dieťa.



Komunitné centrum mesto zriadilo na Orechovom dvore, kde sú umiestňovaní neplatiči a neprispôsobiví občania. Prostredníctvom centra získavajú rodičia prístup k sociálnemu poradenstvu a ich deti zasa pomoc pri príprave na vyučovanie, možnosť vykonávať rôzne záujmové činnosti a ďalšie služby. „Komunitné centrum je už súčasťou praxe a teraz jeho činnosť upravujeme aj vo VZN,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Kršiak.



Mesto okrem toho upravilo aj fungovanie jasieľ, ktoré podľa novej legislatívy už nie sú predškolským zariadením, ale sociálnou službou. „Museli sme reagovať na túto zmenu klasifikácie a stanoviť pravidlá na poskytovanie a získanie tejto služby a tiež poplatky, ktoré z toho vyplývajú. Dá sa povedať, že mestské jasle fungujú aj naďalej rovnako, len špecifikácia platieb musí byť rozdelená na sociálnu službu, stravovanie a iné úkony, zatiaľ čo predtým to bol jeden poplatok. Pre rodičov sa ale nemení nič,“ povedal Kršiak.



Najväčšou zmenou je zavedenie úplne novej služby, ktorou je pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. „Je to služba pre rodičov na materských a rodičovských dovolenkách a pri vážnych zdravotných situáciách, kedy je možné poskytnúť na určitý čas, maximálne 30 po sebe nasledujúcich dní, pomoc pri opatrovateľských alebo ošetrovateľských úkonoch s dieťaťom. Čiže ide o pomoc rodinám s maloletými deťmi. Je to spoplatnená služba, pri ktorej je úhrada 1,5 eura bez ohľadu na výšku príjmu,“ dodal Kršiak.