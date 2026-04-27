Nitra rozširuje zóny, v ktorých bude maximálna rýchlosť 30 km/h
V užšom centre Nitry je zóna s maximálne povolenou 30-kilometrovou rýchlosťou už od roku 2023.
Autor TASR
Nitra 27. apríla (TASR) - Mesto Nitra rozšírilo zóny, v ktorých bude maximálna rýchlosť áut obmedzená na 30 kilometrov za hodinu (km/h). Ako informovala radnica, obmedzenie rýchlosti sa týka vyše dvadsiatky ulíc v centre mesta, na vstupoch do zón je ešte potrebné doplniť vodorovné dopravné značenie.
V užšom centre Nitry je zóna s maximálne povolenou 30-kilometrovou rýchlosťou už od roku 2023. Doteraz bola napríklad na uliciach Ďurková, Jesenského či Mostná. Okrem toho v Nitre už niekoľko rokov existuje viacero ďalších zón so zníženou rýchlosťou, predovšetkým v obytných zónach na sídliskách. „Po novom sa všetko sprehľadnilo a zóny s tridsiatkou sa rozšírili o ďalšie ulice centrálnej mestskej zóny,“ vysvetlil hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Takzvaná zóna 30 sa aktuálne týka aj ulíc Vodná, Koceľova, Priehradná, Nová, Vikárska, Ďurková, Mostná, Farská, Podzámska, Parkové nábrežie, Na Predmostí, Jesenského, Kmeťkova, Fraňa Mojtu, Kúpeľná, B. Nemcovej, Starý Rínok, Sládkovičova, A. Šulgana, Hodálova, Piaristická, Palánok, J. Vuruma a Mariánska.
Podľa Holúbeka je dôvodom pre zavádzanie zón s 30-klometrovou maximálnou rýchlosťou viacero. „Je to najmä snaha samosprávy o zvýšenie bezpečnosti chodcov, ale aj snaha o zníženie hlučnosti, prašnosti, zníženie nehodovosti a zvýšenie kvality života obyvateľov. Za všetko hovoria štatistiky a štúdie, ktoré vo všetkých ukazovateľoch výrazne nahrávajú zavádzaniu zón 30. Pri strete s vozidlom pri rýchlosti 30 km/h prežije nehodu až 90 percent chodcov. Pri rýchlosti 50 km/h prežije nehodu iba 20 percent chodcov a zvyšok má doživotné ťažké ujmy na zdraví,“ pripomenul hovorca.
