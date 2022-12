Nitra rozvinie svoje služby po rekonštrukcii piatich nehnuteľností

Nitra 24. decembra (TASR) - Nitrianske Kreatívne centrum (KC) takmer už tri mesiace poskytuje svoje služby. Projekt v celkovej hodnote takmer 16,4 milióna eur zatiaľ funguje iba v obmedzenej podobe. Svoju činnosť naplno rozvinie po rekonštrukcii piatich nehnuteľností, ktoré bude využívať.



V súčasnosti už prebiehajú výskumné, búracie i stavebné práce v objekte bývalého kina Palace v centre mesta i v štyroch objektoch na Martinskom vrchu pod Zoborom. Stavebné práce by mali byť hotové do konca roka 2023. "Počas rekonštrukcie budov zároveň prebieha aj poskytovanie služieb Kreatívnym centrom. Zatiaľ však iba vo virtuálnej fáze buď v mestských, alebo externých priestoroch. Aktuálne prebieha realizácia troch podujatí v rámci služby Otvorené pracovné dielne," uviedla riaditeľka KC Katarína Živanovič.



Ako doplnila, aktivity a programy KC budú pokračovať aj v priebehu roka 2023. Poskytovať bude viaceré typy služieb. "Sú medzi nimi inkubárory, akcelerátory, otvorené pracovné dielne, stáže, podpora predaja výsledkov kreatívnej tvorby prostredníctvom trhov a bazárov i výstavná a prezentačná činnosť," povedala Živanovič.



K hlavným cieľom KC patrí podpora dopytu po kreatívnej tvorbe. Súčasné i budúce programy sú zamerané na prácu so širokou verejnosťou. "Ich cieľom je budovať záujem a zvyšovať povedomie o jednotlivých odvetviach kreatívneho priemyslu a produktoch a službách, ktoré ponúkajú tvorcovia v kultúrnych a kreatívnych odvetviach," doplnila Živanovič.