Nitra sa chce uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry

Nitra 4. júla (TASR) – Mesto Nitra chce uzatvoriť s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) memorandum o spolupráci a podpore pri kandidatúre na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Text memoranda ešte na svojom júnovom rokovaní schválili mestskí poslanci.



Dokument počíta so spoluprácou magistrátu a NSK pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z projektu EHMK, ktorého nositeľom je mesto Nitra. Zároveň by obe samosprávy mali vytvárať priestor pre tvorivosť občanov, ich osobnú realizáciu a oživenie komunitného života. Memorandum počíta aj so zámerom vytvoriť priestor pre diskusiu o témach, ktoré sa týkajú mesta a postavenia kultúry v jeho živote.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa je memorandum a samotná spolupráca s NSK dôležitou súčasťou kandidatúry Nitry na titul EHMK 2026. „My úzko kooperujeme a budeme potrebovať aj infraštruktúru, aj zázemie i ľudí, ktorí sú v krajských inštitúciách. Je to jeden z našich najsilnejších partnerov, ktorých budeme pri kandidatúre mať,“ dodal Hattas.