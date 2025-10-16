Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra sa chce zapojiť do národného projektu na pomoc ľuďom bez domova

Na archívnej snímke Pyramída v Nite. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Mesto chce okrem toho plošne zmapovať situáciu a potreby ľudí bez domova.

Autor TASR
Nitra 16. októbra (TASR) - Mesto Nitra sa chce zapojiť do národného projektu, ktorý je zameraný na pomoc ľuďom ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením. Ako informovala radnica, aktivity sú financované z Programu Slovensko.

Maximálna výška podpory je takmer 240.600 eur. „Zámerom je rozšíriť pôsobenie terénnej sociálne práce s ľuďmi zažívajúcimi bezdomovectvo, prípadne sú ohrození stratou bývania. Cieľom je poskytovanie sociálnej intervencie a znižovanie odvrátiteľných rizík, ktoré prináša život bez stabilného bývania,“ uviedol mestský úrad.

Mesto chce okrem toho plošne zmapovať situáciu a potreby ľudí bez domova. „Projekt tiež otvára príležitosti v rámci sociálneho nájomného bývania, ktoré je jedným z nástrojov na pomoc rizikovým skupinám obyvateľov. Súčasťou aktivít môže byť aj vytvorenie a pilotné testovanie metodiky práce s ľuďmi bez domova,“ doplnil magistrát.
