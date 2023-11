Nitra sa dohodla na ukončení sporu v prípade objektu na Hollého ulici

Nitra 27. novembra (TASR) - Mesto Nitra po dlhoročných súdnych sporoch uzavrelo dohodu so súkromnou firmou, ktorá vlastní bývalý Dom opatrovateľskej služby na Hollého ulici. Ako uviedla radnica, obe strany podpísali dohodu o urovnaní.



Podľa mestského úradu sa tak súdny spor skončí zmierom a žaloby budú stiahnuté. "Sme radi, že sa táto kapitola uzavrela a na tejto frekventovanej ulici v centre mesta časom vznikne kultivovaný a zmysluplný priestor slúžiaci obyvateľom či návštevníkom Nitry," uviedol vo svojom stanovisku magistrát.



Spory okolo objektu sa začali ešte v roku 2009. Stavebná firma sa vtedy zaviazala na Krčméryho ulici postaviť domov pre seniorov, ktorý mala neskôr vymeniť s mestom Nitra za budovu na Hollého ulici. Bytový dom Senior bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 2011. "K zámene stavieb však nedošlo. Firma od zmluvy odstúpila a odvtedy sa vliekla séria viacerých súdnych sporov," vysvetlil mestský úrad.



Dohoda znamená, že mesto Nitra oficiálne nadobudne do majetku bytový dom Senior na Krčméryho a stavebná firma bude mať na liste vlastníctva zapísanú budovu na Hollého ulici. Ako súkromná firma s objektom naloží, zatiaľ nie je známe. "V hre je viacero možností. Verejnosť budeme informovať, keď si ujasníme, ako chceme objekt v budúcnosti využívať," povedal konateľ spoločnosti LL Real Ľuboš Laboš.