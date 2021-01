Nitra prešla z bielej do červenej zóny, samosprávu to prekvapilo

Nitra 29. januára (TASR) - Okres Nitra s výsledkom 1,1 percenta pozitívnych patrí po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. V piatok večer to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Uznesenie vlády sa podľa jeho slov zmení tak, aby obyvatelia nepotrebovali po 3. februári potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Zároveň však vyzval ľudí, aby sa testovali.



Premiér Igor Matovič v utorok (26. 1.) informoval, že medzi okresy v červenej zóne patrí väčšia časť západného Slovenska, okresy Nitra, Piešťany a Myjava sú však výnimkou. „Tri dni sme boli držaní v tom, že sme v bielej zóne, a zrazu sa v piatok večer dozvieme, že sme v červenej zóne,“ reagoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Percento pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 sa v Nitre podarilo dostať z 2,13 percenta v prvom kole testovania, cez 1,02 percenta v druhom až na 0,77 percenta v treťom kole testovania, ktoré sa uskutočnilo od 22. januára do 24. januára.



Mesto Nitra zriadilo počas tohto víkendu (30. - 31. 1.) 20 odberných miest, na ktorých sa budú môcť záujemcovia nechať otestovať na ochorenie COVID-19. Samospráva tak urobila napriek tomu, že štvrté kolo plošného testovania v meste nebolo potrebné. Počet testovacích miest však oproti predchádzajúcim trom kolám zredukovala na polovicu. Záujemcovia sa môžu dať otestovať v sobotu a nedeľu v čase od 8.00 do 16.30 h.